Ultramehe emotsionaalne seiklus läbi Suure kanjoni: kui keegi mänginuks Eesti hümni, tulnuks mul pisar silma

Turiste tervitavad kõikjal sildid: «Ärge mingil juhul kaaluge kanjoni põhja mineku mõtet. See on nii sügaval, et te ei suuda sealt enam iseseisvalt üles tagasi ronida.»

Ja siis... Tugevamad jalutavad näiteks punkti Skeleton Point, mis viitab naljaga pooleks justkui sellele, et sealt edasi minnes jääb inimesest alles vaid skelett.

Kogu inimkonna eksisteerimise aja on meid paelunud kõrgused, kaugused, sügavused ja mõistagi võiduajamised. Nii näiteks jooksid kaks meest Grand Canyoni põhja tunni ajaga läbi juba 120 aastat tagasi. Kaua neil kulus sealt väljatulekuks, pole teada.

31. jaanuaril 2020 tegin seikluse Suures kanjonis ja jooksin kaks korda selle põhja. Alustasin lõunakaldalt – South Rim – 2200 m pealt ja jooksin alla Colorado jõe äärde, kust tõusin edasi kanjoni vastaskülje – North Rim – 2600 m kaldale, et seejärel ringi keerata ja kogu teekond teistpidi tagasi teha. Seega läbisin kanjoni põhja kaks korda ja tõusin üles mõlema kalda servale.

Kogudistants oli 66 kilomeetrit ja tõusumeetreid üle 3400. Aega kulus koos puhkuste ja pildistamistega üheksa tundi ja 29 minutit.

Kuidas vajadusel välismaailmaga suhelda?

Looduses määrab meie tegevuse edukuse ilm. Üks mu sõber kulutas novembris R2R2R (Rim to Rim to Rim) seiklusele 24 tundi külma ja tugeva lumetormi tõttu. Suvel seevastu tõuseb kanjoni põhjas temperatuur üle 40 kraadi, mis on eluohtlik. Seega on tingimused igal ajal keerulised. Rusikareegel on, et kanjoni serva- ja põhjatemperatuuride vahe on päeval 15-20 kraadi.

Talveperioodil on kanjoni põhjas «vesi kinni keeratud».

Väga oluline on tunda oma piire, et oleks ajaliselt selge, kui palju varuda süüa ja juua. Oluline vahe on ka selles, kas liigud rajal 10 või 20 tundi. Talveperioodil on kanjoni põhjas «vesi kinni keeratud», mis tähendab, et veevarude täiendamine on sisuliselt võimatu. Kuid hiljem selgus, et rajal oli üks ojaületus ning sealne vesi oli väga maitsev ja olulise tähtsusega.

Rajavalik. Põhja pool on üks rada, North Kaibab trail, kuid lõunaküljel on kaks, Bright Angel ja South Kaibab trail. Määravaks sai valiku juures asjaolu, et South Kaibab on rohkem päikesele avatud ja seal on pigem vähe lund.

FOTO: Erakogu

Kommunikatsioon. Levi seal pole, aga kui on tarvis välismaailmaga suhelda, siis kuidas seda teha? Mina kasutan selleks Garmin inReachi, mille abil jõuab minu asukoht kaardile ja internetti ning võimaldab saata sõnumeid. Kuna minu satelliidisõnumite kuumaht on 40 ja iga seda piiri ületav sõnum maksab, on see teenus avatud ainult lähedastele.

Laskumine külma ja pimedasse tundmatusse