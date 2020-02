Johaugi ülevõimu valguses: kas naiste suusatamises tuleks radu lihtsamaks teha?

Iverseni väljaütlemise taga võib peituda asjaolu, et isegi norralased on väsinud Therese Johaugi ülevõimust. Tõepooles, tänavu pole lihtne leida distantsisõitu, kus kümnekordne maailmameister ei astunud pjedestaali kõrgeimale astmele.

See on juhtunud ainult Tour de Ski raames, kui Johaug jäi Toblachi 10 km vabatehnikastiilis toimunud jälitussõidus esmalt teiseks (+0,4 sekundiga) ning kaks päeva hiljem Val di Fiemmes, kui norrallanna finišeeris neljandana (+6,4).

Üldiselt on norralanna edu olnud mäekõrgune. Samas, viimati, Oberstdorfi 15 km suusavahetusega sõidus edestas ta lähimat rivaali kõigest 15,5 sekundiga. Sellele rõhu ka Krista Pärmäkoski: «Seal polnud Therese üldse kaugel. Aga vahet pole milline see rada on, endast tuleb ikkagi parim anda. Ja ta on näidanud, et suudab sõita hästi ka kergetel trassidel.»