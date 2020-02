F1 võistluskalendris võib peagi toimuda suur muutus

Praeguse seisuga peaksid F1 piloodid Hiinas kihutama 16.-19. aprillini, kuid hetkel ei ole näha koroonaviiruse puhangu lõppu. See paneb muretsema ka F1-sarja juhtkonda, kes otsib praegu võimalusi teisteks lahenduseks.

Hetkel nähakse võimalust vangerduseks, kus võistluskalendris vahetaks Hiina koha Venemaaga. See tähendaks, et Venemaal sõidetakse aprillis ning Hiina GP lükkuks 24.-27. septembri peale.

Tegemist on suure peavaluga nii korraldajatele kui ka pealtvaatajatele, sest paljud arvestasid juba teiste kuupäevadega ja nüüd muutuks kõik pea peale.

Varasemalt oli teada juba, et Hiinas toimuma pidanud vormel-E etapp jäätakse ära ja sellele pole uut kuupäeva veel leitud. Hetkel on kõik seal spordisündmused Hiinas peatatud kuni aprillini, et tõkestada nakkushaiguse levikut.