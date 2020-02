Jaanimaa siirdus Venemaa tippmeeskonda

«Otsust polnud keeruline vastu võtta, sest esiteks on kõik tingimused suurepärased. Teiseks ikkagi selline linn nagu Moskva, vähetähtis pole fakt, et kodu on vaid ühe lennu kaugusel. Peamine on siiski, et meeskonnal on suured ambitsioonid ja projekt, mida kokku pannakse, tundus eriliselt huvitav,» tunnistas üheksandasse välisklubisse siirdunud paremsisemine.