Balta loobus tervislikel põhjustel Kutmani mälestusvõistlustest

Kaheksandat korda toimuvate Martin Kutmani mälestusvõistluste avatseremoonia on Tartu Ülikooli Spordihoones kell 17.30, mille järel saab täishoo võistlusõhtu põhiprogramm.

Naiste 300 meetri jooksus on stardis 2017. a. Euroopa juunioride meister Anastassia Brõzgina, kelle vanemad Olga ja Viktor võitsid 1988. aastal Souli olümpialt kokku kolm kuldmedalit ning Euroopa noorsoomeistrivõistluste kahekordne pronksmedalivõitja Yana Kachur. Neile püüab vastu hakata Eesti hooaja edetabelit ajaga 39,35 juhtiv Liis Roose.

Ülipõnev ja konkurentsitihe saab olema meeste 60 meetri tõkkejooks, kus on stardis Eesti edetabelijuht Keiso Pedriks (isiklik rekord 7,87), Johannes Treiel (7,93), hiljuti noorsooklassi Eesti siserekordit korranud Karl Erik Nazarov (7,93) ja Hans-Christian Hausenberg (7,97).

Nädala pärast toimuvaks rahvusvaheliseks mitmevõistluseks valmistuv Tartu Spordiseltsi Kalev esindav Hans-Christian Hausenberg on kodupubliku rõõmuks üles antud nii kaugus- kui teivashüppes. Kaugushüppes võib õnnestumise korral ohtu sattuda varsti juba 52 aastat legendaarse Tõnu Lepiku nimel olev Eesti noorsoorekord (7.92). Kaugushüppes tuleb esikohamõtetega Tartusse ka Jaak Joonas Uudmäe (isiklik rekord 7.53).

Teivashüppe peafavoriidiks on Eesti juunioride siserekordi omanik Eerik Haamer (isiklik mark 5.40) Tartu Ülikooli Akadeemilisest Spordiklubist, kes võtab sihikule Valeri Bukrejevi ja Erki Noole nimele kuuluva Eesti noorsooklassi siserekordi 5 meetrit ja 41 sentimeetrit.

Kolmikhüppesektoris näeb Tartus Euroopa paremaid hüppajaid Valgevenest. Meestest on peafavoriidiks 2012. a. EM pronks Aleksei Tsapik (isiklik rekord 16.97) ning naiste seas on võidusoosikuks Euroopa juunioride meister Vialeta Skvartsova (14.21). Naiste kaugus- ja kolmikhüppes on vormi kontrollimas ka Merilyn Uudmäe ja teised meie paremad hüppajad.