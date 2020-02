Kruuda eest unelmate võimaluse napsanud Soome rallitalent on pildilt kadunud: asi oli puhtalt rahas

Veel mullu suvel viitas Hyundai pealik Andrea Adamo, et Huttunen võiks järgmisel hooajal WRC-masinasse istuda, ent nõnda ei läinud. Soomlane on sootuks pildilt kadunud.

«Hyundai tahtnuks Jarit aidata, kuid nad valisid tänavu WRC2 programmi Nikolai Grjazini ja Ole Christian Veiby. Asi oli puhtalt rahas,» sõnas rallimehe mänedžer Marcus Grönholm Soome meediale. «Meile öeldi, et koguge piisavalt raha, siis saate ka sõita. Andsin kohe mõista, et see pole võimalik.»

Praegu on paigas, et Huttunen osaleb Hyundai i20 R5 masinaga Rootsi rallil WRC3 arvestuses. Kuigi ülejäänud hooaeg on lahtine, et kaota Grönholm lootust: «Jarile võistlusplaani koostamine käib.»