Latvala loodab südamest, et Rootsi ralli toimub: minu olukord muutub järjest raskemaks

Toyota põhisõitja kohast ilma jäänud Latvala teatas hooaja eel, et kindlasti teeb ta Yarisega kaasa Rootsi ja Soome MM-etapil. Võistlemiseks tuleb tal oma rahakotti kõvasti kergendada. Võib aga juhtuda, et neist esimene jääb sootuks ära.

Lume- ja külmakraadide puudus kimbutab paljude teiste riikide hulgas ka Rootsit. «Võistluspiirkonnas on lund sadanud, ent hooajale mittevastav soe ilm ja prognoosid näitavad, et rajad ei pruugi võistlustingimustele vastata ,» teatasid täna võistluse korraldajad.

Õhus on ka variant, et ralli toimub lühendatult. Latvala, kes viimati võistles oktoobri lõpus Kataloonias, hoiab pöialt, et vähemalt mingil kujul Rootsi etapp toimuks.

«Olukord on keeruline, sest see ralli on minu jaoks väga oluline,» tunnistas Latvala rallit.fi-le. «Viimati olin roolis oktoobris, pärast seda pole ma WRC-masinaga meetritki sõitnud. Mida pikemaks paus venib, seda raskemaks läheb, sest sõidutunnetus kipub kaduma. Muidugi pole Rootsi etapp lume ja jääta väga lõbus, aga loodan, et päris ära võistlus siiski ei jää.»