Euroliiga klubist lahkunud Eesti tšempion naasis VTB Ühisliigasse

42-aastane treener töötas käimasoleval hooajal Euroliiga klubi Piraeuse Olympiacose abijuhendajana, kuid pärast lootsi Kestutas Kemzura lahkumist lõppes ka Kairyse töö Kreekas.

Avtodori jaoks on hooaeg kulgenud keeruliselt ning Ühisliigas hoitakse 13 meeskonna konkurentsis eelviimast kohta. 15 kohtumisest on võidetud neli, viimases kuues mängus on nad korvpalliparketilt lahkunud kaotajatena.

«Mul on väga hea meel Saratovis olla. Olen klubi juhtkonnale võimaluse eest tänulik. Ma pole neid sel hooajal kuigi palju vaadanud, kuid on ilmselge, et Avtodori mängus on vaja palju muuta.

Oluline on, et meil oleks muudatusteks aega. Peame selle nimel palju vaeva nägema. Minu ülesanne on kõvasti tööd teha ning meeskonnast võimalikult palju välja pigistada,» ütles leedulane Avtodori koduleheküljele.

Kalev/Cramo ja Avtodor on sel hooajal oma mõlemad põhihooaja kohtumised juba ära pidanud. Kui 20. jaanuaril võttis Eesti esiklubi Tallinnas 88:76 võidu, siis mullu 10. novembril oli Avtodor parem 100:90.