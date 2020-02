«Tuleme viie minuti pärast tagasi ja kui te ei lahku, tapame teid ja Özili.»

Prokurör Sarah Gabay küsis türklaselt, kuidas ta end tundis. Turvamees vastas: «Olin stressis. Türklased armastavad Mesut Özili (ta on küll Saksamaal sündinud ja koondist esindanud, aga tema pere juured on Türgis - toim.) ning meie kohus on teda kaitsta.»

31-aastane Özil on ründav poolkaitsja, kes on Arsenalis leiba teeninud alates 2013. aastast. Viimastel hooaegadel on tema esitused olnud aga alla ootuste. Tänavu on ta Inglismaa kõrgliigas kaasa teinud 15 kohtumises.