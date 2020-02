Instagrami rekordi püstitanud Ronaldo jätab NBA korvpallurid valgusaasta kaugusele

Ronaldo ühe sponsoreeritud Instagrami postituse hind on 975 000 dollarit. Temast enam teenib vaid seltskonnastaar Kylie Jenner, kes saab oma 161 miljoni suuruse jälgijaskonna ees tehtud postituse eest 1 266 000 dollarit.

Kuigi ka NBA mängijad on Instagramis populaarsed, ei küüni keegi Ronaldo tasandile. Korvpalluritest on enim jälgijaid LeBron Jamesil (59 miljonit). Tema ühe sponsoreeritud postituse hind on 300 000 dollarit.