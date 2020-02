Miks jäi Sten Sokk korvpallikoondisest välja?

Juba varasemalt oli teada, et USA üliõpilasliigast pole võimalik keset hooaega mängijaid siia tuua, eelkõige puudutas see esimeses mängudeaknas Maik-Kalev Kotsarit. Lisaks kustus ka õhkõrn lootus, et Kristjan Kangur koondisega taasliituks. Küll aga tuli üllatusena BC Kalev/Cramos ilusat hooaega tegeva Sten Soku puudumine.

«Rääkisin temaga palju, kohtusime kahel korral. Sten andis juba paar nädalat tagasi mõista, et ta tervis pole parimas korras. Ta ütles, et kui olukord ei parane, siis peab ta koondise mängudest loobuma,» selgitas Eesti koondise peatreener Jukka Toijala.

«Rääkisime eelmisel nädalal, enne Peterburi Zeniti mängu uuesti. Ta ütles, et ta pole sellises konditsioonis võimeline sel korral meid aitama. Sellest on kahju, aga peame keskenduma neile, kes tiimi kuuluvad. Tagaliin on üsna sama, mis [võidumängus] Serbia vastu.»

Toijala tunnistab, et kogenud mängija kulunuks ära, ent põdema pole mõtet jääda. Mängujuhi kohal on võimelised mängima Kristian Kullamäe, Rait-Riivo Laane, Rain Veideman ja potentsiaalne debütant, 19-aastane Kerr Kriisa.

«Oleme Kerri tegemisi teraselt jälginud. Meie ettevalmistusaeg pole sugugi pikk, jõuame enne esimest mängu teha vaid neli-viis treeningut. Ma ei julge midagi lubada, aga ta võib kuuluda 14 mängija sekka, kes saavad võimaluse end näidata. Minu jaoks pole vanus tähtis. Loeb see, mis platsil toimub. Mäletan, kuidas 18-aastane Petteri Koponen koondisesse tuli ja vastutust võttis,» selgitas Toijala Kriisa olukorda.

Veideman on varasemalt öelnud, et ta eelistaks pigem viskava tagamängija kohal mängida, kuid ta saab hakkama ka number «ühe» peal. «Teda on võimalik mängujuhi kohal kasutada. Mõnikord võib meil vaja minna kaht tagameest, kes suudavad palli korralikult käsitleda. Tänapäeval hakkab traditsioonilise playmakeri roll kaduma. Rain sobib suurepäraselt n-ö kombo-tagameheks,» arutles peatreener.

16 mängijast jääb 17. veebruariks, mil koondis koguneb matšideks Põhja-Makedoonia (20.02) ja Itaaliaga (23.02), alles 14.

Koondise esialgne koosseis: