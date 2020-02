Endine laskesuusatäht avastas Mäkäräineni laskmises suure vea

65-aastane Antila võitis oma karjääri jooksul neli medalit MMidelt ja kuulub sellega Soome laskesuusatamise suurkujude hulka. Endisel tippsportlasel on tekkinud suur küsimus, miks Mäkäräinen tänavu nõnda kehvasti märke tabab.

Soomlanna sprindivõistluse tabavusprotsent on sel hooajal olnud ainult 56%, mis jätab jälje ka jälitussõitudele, kus ta peab võistlejaterivi lõpust üles pürgima. Parimal hetkel tabaks Mäkäräinen märke koguni 90% täpsusega.

«Tema viga on üsna selge. Ma ei mõista kuidas tal selleni õnnestus jõuda, kuid tema vasak käsi ehk relva hoidmiseks mõeldud käsi on liialt pinges kogu laskmise ajal. Esimeste laskude ajal see probleeme ei valmista, kuid juba neljandal ja viiendal lasul hakkavad lihased valutama ning sellega ka segama tiirus tegutsemist,» selgitas Antila.