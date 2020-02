Venemaal sündinud Jelena Malõgina: mul on suur au Eestit esindada

Tennise Fed Cupil eile Eesti eest Kreeka vastu kahes kohtumises osalenud Jelena Malõgina (WTA 553.) tunnistas, et tundis enne turniiri algust närvipinget. «Mängin ju terve riigi eest. Mul on suur au Eestit esindada ning olin valmis mängima. Teadsin, et võin näidata head tennist ja suutsin seda teha,» kostis ta.