Kirt, Sildaru, Uibo ja Ojamets teenisid riigilt aastapreemia, Mardnat ja Liivakut tunnustati vääriliselt elutöö eest

Endise sportlase, kohtuniku, spordiarsti ning spordiaususe eestkõneleja Peeter Mardna esitasid spordi elutööpreemiale Eesti sõudeliit, antidoping, jalgratturite liit, kergejõustiku liit ja arstide liit. Mardna kohta öeldakse, et tema elu ja tegevus on ületanud ühe valdkonna või spordiala piirid, kuna see nimi kõnetab peaaegu kogu Eesti sportlas- ja arstkonda. Ta on olnud isiklik mentor paljudele praegustelegi sportlastele. Lisaks on ta aktiivne kodanikuühiskonda panustaja, kes on mitmete erialaliitude ja ühenduste asutaja ning juht.