Meeldiv üllatus: Maicel Uibo võistleb nädalavahetusel Tallinnas!

Meeste seitsmevõistlusel on osalejaid 16. Starti on tulemas kolm mitmevõistlejat, kelle tippmargid ületavad 6240 punkti. 2018. aastal sise-MM-il pronksi võitnud Uibo rekord on 6265 silma. Paremuselt teise isikliku margiga (6254) on Tallinnasse tulemas ukrainlane Oleksii Kasjanov.