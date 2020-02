Voolaid ootamatult karjääri lõpetanud vutikoondislasest: tugev löök Eesti jalgpallile

«Soovin tänada klubi, treenereid ja mängijaid, kelle käe all ja kellega koos ma mänginud olen. Tegemist on isikliku otsusega, mida ma ei kommenteeri,» ütles Vihmann FC Flora pressiteenistusele.

Praegu räägin ma vaid selle uudise võtmes, sest me ei tea kunagi, kas Madis ühel heal päeval otsustab uuesti jalgpalli mängima hakata, kuna ta on väga noor. Aga kindlasti ta oma lage veel ei realiseerinud ja seal jäi kõvasti varu. See tähendab seda, et löök on Eesti jalgpallile tugev.,» kostis ta Soccernet.ee-le.