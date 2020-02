Real tegi Zidane'i ajastu antirekordi, Barcelona langes üleminuti väravast

Paar minutit hiljem lõi vasakkaitsja Marcelo Reali avavärava, kuid 69. minutil otsustas kohtumise saatuse Sociedadi, kes on kõrgliigas kaheksas, poolkaitsja Mikel Merino tabamus.

Reali kehv esitus kaitses oli seda üllatavam, et neile on käimasoleval kõrgliigahooajal löödud 22 kohtumisega vaid 13 väravat. Tegemist on La Liga parima näitajaga.