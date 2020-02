Treener säästis Kontaveiti ja Malõginat paarismängust

«Pärast Aneti mängu olid emotsioonid väga kõrgel. Arutasime tüdrukutega olukorra kiirelt läbi ja jõudsime järeldusele, et ei hakka Anett ega Elenat väsitama, sest homme on samuti tähtsad mängud (matšis Austriaga - toim),» lausus Tamla.

«Esimese seti seisuni 3:3 ei võitnud keegi oma servigeimi, seda ei juhtu just tihti. Ei saa öelda, et tüdrukud servinuks kehvalt. Vahel lihtsalt läheb nii, et ei saa punkte kätte. Palusin tüdrukutel mängida nii julgelt kui võimalik, jäin nendega rahule,» ütles juhendaja.