Sokk loobus koondisest raske südamega: mängin hambad ristis kuni Moskva matšini

«Rääkisin temaga palju, kohtusime kahel korral. Sten andis juba paar nädalat tagasi mõista, et tema tervis pole parimas korras. Ta ütles, et kui olukord ei parane, siis peab ta koondisemängudest loobuma,» selgitas Eesti koondise peatreener Jukka Toijala olukorda paar päeva tagasi.

Nüüd täpsustas olukorda ka Sokk ise. «Oleme proovinud ühtemoodi, oleme proovinud teistmoodi, aga pidevalt on halvemaks läinud. Käisime arsti konsultatsioonil ja füsioterapeutidega tegime selle raske otsuse, et ühel hetkel on vaja kümnepäevane kuni kahenädalane paus teha. Kahjuks langeb see just eesootava koondiseakna peale,» ütles 30-aastane mängujuht Korvpall24-le.