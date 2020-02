Eesti rattur võitles end Austraalias kuumuse ja kehva vormi kiuste poodiumile

«Edasine oli pundis sõitmine, söömine ja joomine, mis siin väga tähtis, kuna temperatuur teeb oma töö. Sõidu keskel oli veel üks tõus, mis võeti mõistusega, seejärel tuli üle elada veel viimane tõusunukk, mis oli 15 km enne finišit. Tiimikaaslased tassisid mind väga heale positsioonile, et saaksin tõusu üle elada või siis mitte väga palju maha jääda.

Härra Yates pani korraliku tempo peale ja mehi hakkas kohe maha jääma. Tundsin, et endal ka pikka pidu pole ja vahe hakkas sisse tulema. Õnneks nägin, et tõusu lõpuni näitab ainult 500 m, siis vajutasin pedaale juba usinalt. 10 km enne lõppu saime esimese pundi kätte ja valmistusime finišiks. Poisid aitasid mind hästi ja panid mind viimasesse kurvi sisenemiseks heale positsioonile.

Alustasin spurti ja püüdsin esimese mehe kinni, hakkasin mööduma ning sain kõrvale, kuid siis läksid vasakult kaks kiiremat meest oma teed ja sain aru, et täna käib sõit kolmandale kohale. Ponnistasin lõpuni ja veeresin üle joone kolmandana. Kusjuures tegin numbrite järgi väga asjaliku sprindi, eriti peale sellist rasket etappi, lihtsalt kaks meest olid paremad.

Pole paha, arvestades seda, et vorm on veel pigem kehvake. Homme on finišis suur tõus ja üritan jalga säästa pühapäevaks.»