Eesti naiskond tahab ajaloolist saavutust korrata: EM-ile pääs näib reaalne

Juba on EM-finaalturniirile koha taganud nelja korraldajamaa esindused (Bulgaaria, Serbia, Horvaatia, Rumeenia), samuti kaheksa naiskonda eelmise EMi tulemuste põhjal (Türgi, Itaalia, Poola, Holland, Saksamaa, Venemaa, Belgia, Aserbaidžaan). Läbi kvalifikatsiooni pääseb finaalturniirile 12 naiskonda, alagruppe on kokku kuus, seisab võrkpalliliidu pressiteates.

«Mõlemad vastased on meile jõukohased, seega hindan edasipääsuvõimalusi reaalseteks ja olen ees ootava protsessi osas väga positiivselt meelestatud. Valgevenel on minevikust ette näidata häid tulemus, ent hetkel valitseb teadmatus, millise koosseisuga nad plaanivad edasi minna, kas tuleb noorenduskuur või jätkatakse kogenumatega. Usun, et alagrupi kahe esimese koha eest tuleb meil eelkõige võidelda Šveitsiga,» rääkis Micelli, kes on meie naiskonna kandidaatidega jooksvalt suhelnud ja suviseid plaane arutanud.