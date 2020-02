Tennises keeruline reglement, Tamla pidi peakohtunikult mitu korda üle küsima

Eesti sai üksikmängudega Austria vastu võiduks piisava eduseisu 2:0 ning et samal ajal oli Kreeka Itaalia vastu 0:2 taga, tähendas see, et nii Eesti, Austria kui ka Kreeka saavad alagrupis võrdselt ühe võidu. Paremusjärjestuse määramiseks tuli hakata lugema järgmisi detaile ning turniiri reglement on nõnda keeruline, et isegi turniiri peakohtunik ei osanud Tamlale esiti ühest vastust anda.

«Eile andis kohtunik mulle valeinfot. Täna pidin peakohtuniku käest kolm korda üle küsima. Tahtsin olla kindel, et kui Itaalia võidab paarismängus Kreekat, kas see tähendab meie edasipääsu. Lõpuks saime asja selgeks, pidin paarismängus osalejate nimed otsustama Itaalia eduseisul 6:1, 3:0. Võtsin väikese riski, ehkki oli varem teada, et Itaalia klass on kõrgem,» rääkis Tamla.

Risk tähendas seda, et ta ei saatnud algselt üles antud Valeria Gorlatši kõrvale Anett Kontaveiti, vaid esmakordselt sel turniiril pääses väljakule Saara Orav. Itaalia võitiski kindlalt ning eestlannad said pingevabalt mängida.

Tänase matši edule laoti alus üksikmängudega, kus Elena Malõgina sai tubli ning Kontaveit rutiinse võidu. «Enne matši käis peast väga palju mõtteid läbi,» tunnistas Tamla. «Avapäeva kaotus Kreekale tähendas meile suurt pettumust. Turniiri eel tundus Kreeka nõrgim tiim ning mõtlesin, et Kreeka võib veel kaotada Austriale ja meie võita Austriat. Nii läkski.