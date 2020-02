«Maailm on šokis, aga tegelikult oli see vaid aja küsimus.»

Duplantis oli maailmarekordile väga lähedal käimasoleva nädala teisipäeval Saksamaal Düsseldorfis, kui ta ajas ühel katsel 6.17 meetrile pandud lati küünarnukiga maha. See sisestas enesekindlasse noormehesse veelgi rohkem usku. «6.17 tundub täiesti jõukohane, ma ei teinud kaugeltki ideaalseid katseid,» ütles Duplantis Aftonbladetile.

Eile õhtul Poolas Torunis sai latt taas 6.17 peale seatud. Teisel katsel sai Duplantis maailmarekordist jagu, võttes teatepulga üle legendaarselt Renaud Lavillenie'lt (6.16).

Tõusis Bergqvisti ja Kalluri kõrvale

Noorukesele rootslasele polnud uus tippmark küll šokk, kuid joovastavat rõõmu tekitas see ikka. Nii jooksiski Duplantis pärast katset oma ema Helena rüppe. «Kallistades nutsime ja naersime. Ma isegi ei mäleta, millest me rääkisime. Üritasime lihtsalt hetke nautida ja aega peatada,» sõnas sportlane.

Duplantis pole esimene Rootsi kergejõustiklane, kes hoiab maailmarekordit. Sisetingimustes pole keegi paremat suutnud kõrgushüppajast Kajsa Bergqvistist (2.08) ja 60 m tõkkejooksjast Susanna Kallurist (7,68). Küll eristab teivashüppajat naistest fakt, et ta püstitas oma ala absoluutse tippmargi.

Ilmselt pole rekord Duplantisele veel kohale jõudnud. Eile õhtul kostis ta Euroopa kergejõustikuliidu kodulehele: «Olen tippmargist unistanud alates ajast, mil olin mähkmetes. Soovin tänada nii palju inimesi.»

Greg Duplantise sõnul on poja saavutus imeline. «Rääkisime hommikul maailmarekordist ja arvasime, et tal on võimalus, aga see on ju nii raske. Armand rääkis juba lapsena, et ta tahab tippmarki püstitada. Ma ei võtnud seda juttu eriti tõsiselt.»

Mondoks kutsutav Armand Duplantis esindab küll Rootsit, kuid on sündinud USAs. Lombi tagant on pärit tema isa Greg – endine teivashüppaja, kelle isiklik rekord on 5.80 -, ema Helena aga svenssonite maalt. Mamma Duplantis on samuti kunagine sportlane, tegeledes seitsmevõistluse ja võrkpalliga.

Tahab tähtsatel võistlustel parim olla

Pärast maailmarekordit keskendub Duplantis järgmisele suurele eesmärgile – olümpiakulla võitmisele. Tänu tippmargile on ta sel suvel Tokyos favoriit number üks.

Mullusel Doha MMil sai rootslane kaela hõbeda. Nii tema kui ka ameeriklane Sam Kendricks ületasid 5.97, kuid jänkil kulus selleks vähem katseid. «Olümpiakuld on minu siht, kuna tahan olla tähtsatel võistlustel parim,» ütles skandinaavlane.

Gregi sõnul on Mondol veel arenguruumi ning sel suvel saab olema väga keeruline noorukit alistada. Muide, Duplantisest sai esimene rootslane peaaegu 50 aasta jooksul, kes on teivashüppes maailmarekordit hoidnud – 1972. aastal ületas Kjell Isaksson 5.55.

6.05ga ka U20 vanuseklassi maailmarekordit hoidva Duplantise fantastilised tulemused ja eeldatav ülihelge tulevik tähendab, et finantsmured teda ei kummita. Sportlase mänedžer Daniel Wessfeldt käis välja veelgi julgema veksli – noormees ei pea enam kunagi raha üle muretsema.

«Praegu on oluline, et ta jääks kahe jalaga maa peale. Sel suvel on olümpiamängud ja Mondo on ilmselt maailma kõige tahetum kergejõustiklane. Temast saab iga võistlusekorraldaja märg unenägu,» märkis Wessfeldt.

Ilmselt on Duplantist ootamas ka senisest priskemad sponsortehingud. Praegu on teda toetanud Puma ja Red Bull ning mänedžeri hinnangul piisas sportlasele juba nendest lepingutest, et oma tulevik kindlustada.

Duplantis teenis kiitust ka Rootsi kergejõustikuekspertidelt. Näiteks endine kõrgushüppaja Stefan Holm sõnas, et noormees on teivashüppe Usain Bolt – üliandekas sportlane, kes püstitab rekordeid ning võidab kulda ja karda.

«Teisipäevased katsed Düsseldorfis olid talle kindlasti olulised. Mondo sai rekordi alistamist proovida võistlusolukorras, kuna treeningutel latti nii kõrgele niiehknaa ei panda,» ütles praegu treenerina leiba teeniv Holm.

Välistingimustes 2.37 ületanud Holmi arvates on Duplantis Rootsi suurim kergejõustikutalent pärast kõrgushüppajat Patrik Sjöbergi ja seitsmevõistlejat Carolina Klüfti. Esimene võitis 19-aastaselt olümpiahõbeda ja püstitas kolm aastat hiljem maailmarekordi, teine sai 21-aastaselt kaela olümpiakulla.

Kajsa Bergqvist oli kindel, et Duplantis püstitab ühel päeval maailmarekordi. «Olin selles veendunud alates 2018. aasta Berliini EMist. See on uskumatu, et ta nii noorelt sellise saavutuseni jõudis. Mondo on arenenud nagu rakett ja kui ta nii jätkab, tõstab ta teivashüppe latti veelgi.»