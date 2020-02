Kontaveit osaleb kõrgetasemelisel turniiril Dubais, kus teeb tagasituleku endine maailma esireket

Tänavu naaseb Clijsters suurde tennisesse, kui teeb tagasituleku Dubai turniiril, mis tähistab 20. sünnipäeva. «Mul on väga hea meel mänguväljakule naasta. Ma tean, et tänavu on Dubai tenniseturniiri eriline aastapäev ning mul on au siin debüteerida ja teha tagasitulek. Ma ei jõua ära oodata, millal naasen mängu juurde, mida armastan, ja saan mängida jälle fännide ees. Toetus, mida olen pärast tagasitulekuteadet saanud, on tohutult suur,» sõnas Clijsters WTA koduleheküljele.