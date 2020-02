Hulljulge sakslanna, kes söandab lennata ainult ratta seljas

#Anzeige I am excited to announce my partnership with @dkb.de from now on, I hope you will follow my #NEUWÄRTS journey with my fellow athletes @janhojer @markus.rehm88 @valeskaschneider @dennypham. 📸: @janbekurtz Ich gehe #NEUWÄRTS. Kommst du mit?💙

A post shared by Lara Lessmann (@lara_lessmann) on Jun 7, 2019 at 10:02am PDT