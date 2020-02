Kõrgushüppe valitsejanna oli lähedal igivana maailmarekordi purustamisele

Ta lasi lati panna 209 cm kõrgusele, mis on ühe võrra enam, kui Kostadinova 33 aastat tagasi suutis. Venelanna tegi kolm väga ilusat sooritust, kuid napilt ajas ta kõikidel kordadel lati maha. Nõnda jäi täna veel see rekord ületamata, kuid Lasitskene tõestas, et tal on tõsine eesmärk tänavu rekord enda nimele võtta.