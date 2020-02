Kogenud eestlane, kes määris tunamullu Pyeongchangi taliolümpial USAle murdmaasuustamise naiste sprinditeates kulla toonud suusad, rääkis teiste teemade kõrval, milline on hooldemehe elu MMil ning kuidas erineb see näiteks tavalisest MK-etapist.

Sander ütleb, et kui MM läheb aia taha, oleks narr kogu hooaega ebaõnnestunuks lugeda. «Vormi ainult tiitlivõistlustele sättimine on väga eestlaslik. Suurtes riikides ma sellist mentaliteeti ei näe. Vaevalt on meie sportlased nii andetud, et nad pole võimelised kogu MK-hooajal hästi või väga hästi võistlema.»