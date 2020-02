Latvala talendika kaasmaalase peale kauna ei kanna: Rovanperä on järgmine soomlasest maailmameister

«Kuigi isiklik elu ei tohiks sporti segada, siis see ikkagi juhtus. Mullu ei teinud ma head hooaega,» viitas Latvala Iltalehtile, et 19-aastane Rovanperä vääris kohta Toyota tiimis.

Sel nädalal peetaval Rootsi rallil kihutavad mõlemad soomlased Toyota Yaris WRC-ga. «Esimesel kolmel rallil peaks Kalle rahulikult võtma, sest eksimuse korral läheb pinge liiga suureks. Alguses kindlapeale sõites on hiljem lihtsam,» arutles Latvala. «Kindel on aga see, et Kalles leidub kõvasti potentsiaali: ta on järgmine soomlasest maailmameister.»