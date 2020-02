Manchester Unitedi jalgpallur kritiseeris meeskonnakaaslasi - kes on liiga edev, kes punnitab üksi

Brasiillase hinnangul pole ManU väljakul piisavalt loominguline ning eriti on seda näha keskväljal. «Samuti peame olema ühtsemad, meil on palju probleeme,» ütles ta YouTube'i kanalile De Sola. «Ka edevus on murekoht,» viitas ta nimesid nimetamata mõne mehe platsivälistele tegevustele.

United hoiab Inglismaa kõrgliigas kaheksandat kohta ning on Meistrite liiga positsioonist kuue punkti kaugusel. Seetõttu on peatreener Ole Gunnar Solskjär üha suurema surve all.

Fredi sõnul peaksid mängijad võtma mingisuguse eesmärgi ja sellele keskenduma. «Peame olema ühel lainel, kuid praegu on mõnel palluril teistest erinevad sihid. On neid, kes tahavad probleeme üksi lahendada, kuid see pole õige.»

Keskpoolkaitsja kiitis Solskjäri, kes on Fredi arvates suurepärane nii inimese kui ka juhendajana. Sambamaa mehe sõnul areneb norralane veel palju.