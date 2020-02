Eesti naiskond sepistas EMil suurüllatuse

Paarismängudes, kus Hollandil on palju ühtlaselt tugevaid mängijad, tehti aga valearvestus, kui pingile jäeti oma tugevaim Selena Piek. Piek ja Cheryl Seinen on maailma paremate naispaaride seas (edetabeli 24. koht) ning eelmisel aastal tuldi ka Euroopa Mängude võitjaks.

Kuuba ja Marrani vastu tulid Imke van der Aar ja Alyssa Tirtosentono. Eestlased mängisid aktiivselt ja kuigi esimeses geimis jäädi lõpupoole kaotusseisu, ei antud alla ning viimase paari punktiga võeti esimene geim 21:19. Teises geimis oli selgelt näha, et Eesti duol on eneseusku rohkem ja geimi keskel rebiti ette ning jäädi juhtima lõpuni. Euroopa paremate hulka kuuluv Hollandi koondis sai alistatud võiduga 21:19, 21:16.

Kuuba ja Marran laususid, et on väga õnnelikud: «Mängisime hea emotsiooniga, olime mõlema geimi lõpus ründavamad ja agressiivsemad kui vastased. Arvan, et natuke nad meid ka alahindasid, kui ei pannud mängima oma tugevaimat paari. Kui nägime, kes meile vastu tulevad, siis teadsime, et meil on võimalus.»