Treeningul juhtunud äpardus ajas laskesuusa MMi medalisoosiku nutma

Nimelt avastas Røiseland kõigest kolm päeva enne MMi algust, et tema relval kulub laskmiseks liiga kaua aega. Sportlane ise hindas, et selle sama relvaga kuluks tal ühes lasketiirus 50 sekundit ehk kaks korda kauem kui tavapäraselt.

«Ma ei tea, mida teile öelda. See on frustreeriv. Loodetavasti tehakse relv homseks korda. Jumalale tänu, et ma ise seda korda ei pea tegema,» ütles laskesuusataja NRK-le.

Røiselandi ahastust kõrvalt näinud koondiskaaslane ja konkurent Tiril Eckhoffi ütles, et laskesuusatamine on tehnikasport, mistõttu võib selliseid asju juhtuda. «Kahju muidugi, et selline asi täpselt enne MMi juhtus. Usun, et kutid saavad asja korda. Mul oli sarnane probleem enne 2016. aasta MMi,» ütles Eckhoff, kes võitis tol aastal kaks MM-kulda (4 x 6 km teatesõidus ja 7,5 km sprindis – toim).