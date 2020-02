Raske kukkumine lõi Sääliku olümpiaplaani sassi

«Mul juhtus sellel esimesel MK-etapil õnnetus, kus ma murdsin jalaluu viiest kohast ära. See lõi mind BMX-rattast eemale ja ma jätsin mõned võistlused vahele. Aga see tekitas mul uue tunde, et saada uuesti ratta peale ja harjutada, harjutada, harjutada rohkem trikke,» sõnas Säälik.