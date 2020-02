Koroonaviirus lõi vormelikalendri sassi

Uus vormel-1 hooaeg algab märtsi keskpaigas, kui Austraalias legendaarsel Albert Parki tänavaringrajal toimub esimene etapp. Hooaeg lõppeb 29. novembril Abu Dhabis Yas Marina rajal. Tänavusel hooajal peaks aset leidma rekordilised 22 etappi, kuid neljas osavõistlus Shanghais ehk Hiina GP on plaanid sassi löönud.

The Timesi andmetel on kuningliku vormelisarja korraldajad langetanud koroonaviiruse tõttu otsuse, et Hiina GP ei toimu 19. aprillil, kuid edasine tulevik on ebaselge. Väidetavalt käivad arutelud selle üle, kas lükata Hiina GP edasi või tühistada see täielikult.

Kuna tänavu on kavas 22 etappi, siis korraldajatel on keeruline leida kuupäeva, kuhu Hiina GP paigutada. Kui lükata see hooaja teise poolde, võib tekkida olukord, kus etapp toimub kolmel või isegi neljal järjestikusel nädalavahetusel. Selline stsenaarium ei meeldi ilmselt tiimidele.