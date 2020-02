Treeneri halastamatu otsus šokeeris laskesuusatähte

Itaallanna sõnul oli Obereggeri otsus teha koostööd Norra koondisega talle šokk. «Ta teadis seda palju varem ega öelnud mulle midagi. Norralased olid sellest enne mind teadlikud.»

Wierer lisas Soome väljaandega Iltalehti vesteldes, et Oberegger käitus tema hinnangul halastamatult. Treeneri lahkumisest sai naine teada, kui oli koos koondisekaaslase Lisa Vittozziga jalgrattaga sõitmas. Ühel hetkel helises telefon, mille ekraanilt selgus, et tegu on treeneriga.

«Ta ütles meile, et on otsustanud Norra kolida. Siis ta kadus ning meie olime ühtäkki juhendajata. See polnud lõbus,» meenutas Wierer, kellele jagavad praegu näpunäiteid Andreas Zingerle ja Andrea Zaittoni.

Oberegger on varem öelnud, et Wierer ei tereta teda enam ega võta vastu õnnitlusi. Laskesuusataja sõnul on see jama jutt ning tema pole oma käitumist muutnud.

Oberegger saatis saapamaalased pikalt tunamullu. Ekspertide sõnul ta üks peamisi põhjusi, miks Tiril Eckhoff on oma laskmist märgatavalt parandanud. Tänavu on Eckhoff MK-sarja üldliider, Wierer kaotab talle vaid 15 punktiga.

Viikingi lähim jälitaja spetsialistidega ei nõustu. «See on juhtunud tänu Tirili enesekindlusele. Kui see on paigas, läheb kõik hästi. Kui mina tunnen end enesekindlalt, pole mul treenerit vajagi. Juhendajat on vaja, kui miski valmistab muret.»