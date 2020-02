Valga-Valka korvpalliklubi hooaeg võib finantsraskuste tõttu pooleli jääda

Klubi juhtkonda kuuluv Valka linnapea Vents Armands Krauklise sõnul on klubi keerulisse olukorda sattunud Valga vallavalitsuse tõttu, kes lubas 2020. aastal meeskonda toetada 33 000 euroga, kuid pole seda summat siiani üle kandnud, kirjutab Delfi.

Valga vallavanem Margus Lepik kinnitas Postimehele, et seni iga-aastast toetust pole tõepoolest tiimi kontole kantud. Põhjus on lihtne - vald pole seda otsust veel teinud. «See on tõesti veninud. Olukord on natuke keeruline,» lisas ta.

Lepiku sõnul on varasematel aastatel toetus makstud jaanuaris-veebruaris ning lõplik tõde selgub vallavolikogus. «Nad tahavad seda järgmisel istungil arutada, mis toimub praeguse seisuga 28. veebruaril. Klubi poolt oodatakse taotlust.» Vallavanem ei osanud öelda, kas toetusele rohelise tule andmine on tõenäoline või mitte.

Et puuduolev summa pole teps mitte väike, võib Eesti-Läti liiga hooaeg lõppeda 14 meeskonnaga. «Ma ei julge öelda, et see oleks võimatu, aga klubil oleks toetuseta vägagi keeruline hooaeg lõpuni mängida. Ent see tähendab klubi poolt eraldi otsust,» kostis Lepik.

Kohalik korvpalliklubi on pakkunud kõneainet ka vallavolikogus. Paar nädalat tagasi avaldasid Keskerakonna saadikud umbusaldust reformierakondlasest Lepikule ning kolme teise erakonna saadikud omakorda keskerakondlastest vallavalitsuse liikmetele ja volikogu esimehele, kirjutas Lõuna-Eesti Postimees.

Üks etteheide puudutas korvpalliklubi haldava Valga spordiseltsi Kalev rahastamist. «Rahastamisega seoses desinformeeris vallavanem volikogu, väites 13.12.2019 istungil, et selts on esitanud oktoobris taotluse toetuse saamiseks, kuid vallavalitsuse dokumendiregistris väidetavat taotlust ei ole.

Samal ajal on spordiseltsil esitamata aruanded raha kasutamise kohta, mistõttu uue toetuse eraldamine oleks tulnud välistada. Seisuga 14.12.2019 oli seltsi maksuvõlg riigi ees ligi 4700 eurot ja juba viis aastat ei ole esitatud tähtaegselt majandusaasta aruannet.

Kuna Margus Lepikut on aastaid seostatud seltsi juhtimisega, tekitab vallavanema tegevus nende toetamisel kahtlusi võimalikust huvide konfliktist. Lisaks saadab selline rahastamispraktika avalikkusele signaali, et spordiklubid ei ole omavalitsuse jaoks võrdsed,» lisasid umbusaldajad.

Lepik vastas toona, et ta aitab kaasa sellele, et üks meistriliiga klubi Valgas tegutseks. «Ma ei ole ei spordiseltsi liige ega juhatuse liige. Minu süüks ei saa panna spordiklubi tegemisi või tegematajätmisi. Kui Valka tuleb mõni muu meistriliiga klubi, siis arvan, et valla kohustus on ka teda aidata.» 6. veebruaril toimus Valgas erakorraline istung, kus kukkus Lepiku umbusaldamine läbi.

Eesti Korvpalliliit (EKL) hoiab piirilinnas toimuval silma peal. Teemat ei soovitud suurt kommenteerida, kuid segaste asjaolude tõttu on see ka arusaadav. Küll öeldi Postimehele, et Valga-Valka raharaskused pole midagi uut ning sääraseid jutte on varemgi uulda olnud. EKL loodab väga, et olukord leiab positiivse lahenduse.