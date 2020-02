PM Rootsis ⟩ Ott Tänak: meeleolu on kergelt öeldes pinev

«Tingimused on pigem keerulised. Talve on siin vähe. Mõned katsed on pool-okeid, aga samas on katseid, kus pole lund ega jääd. Keeruline on,» sõnas Tänak.

Millise meeleoluga eestlane Rootsi rallile vastu läheb? «Meeleolu on okei, kergelt öeldes pinev. Näis, mis saama üldse hakkab. Need on olud, kus pole varem võistelnud. Tuleb käigupealt kiiresti kohaneda, see on ka võti.»