Ametlik: Ajax müüs rünnakuliidri 40 miljoni eest Chelseasse

Lampard näeb Ziyechit varasema keskväljaliidri Eden Hazardi asendajana. Sky ei välista, et sama teed liigub suvel ka Ajaxi väravavaht Andre Onana, sest Kepa Arrizabalaga tuleviku kohale Chelseas on kerkinud küsimärgid. Lampardil on suvel ostudeks kasutada 150 miljonit naela, klubi üks sihtmärke on ka Dortmundi Borussia ründaja Jadon Sancho.