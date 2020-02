«Soome ei saa enam kunagi suusahüpete suurriigiks.»

Käesoleval hooajal on soomlaste parim olnud Antti Aalto 21. koht MK-etapil. Paremini pole lood läinud võistkonnavõistlustel - Klingenthalis jäädi viimaseks, Zakopanes ei pandud tiimi üldse välja.

Mis on juhtunud? küsis Norra ajaleht VG. «Suusahüpped võib unustada, Soome ei saa sel alal enam kunagi suurriigiks,» ütles ajalehe Ilta-Sanomat ajakirjanik Pekka Holopainen.

Kui keegi suusahüpetest midagi teab, siis tema. Ta on näiteks kirjutanud raamatu Ahonenist. Holopainen rõhutab, et Soome on alles jäänud kõigest 35 tõsiselt suusahüppeid harrastavat meest. Noortetöö ei tööta. Lisaks kõigele ei leia kohalikud omavalitsused suusahüppemägede avatuks hoidmiseks vahendeid.