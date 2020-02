Laskesuusakuningas Bø sai Norra koondisega kohe MMi avapäeval kaela kuldmedali

Norra nelik Marte Olsbu Røiseland, Tiril Eckhoff, Tarjei Bø ja Johannes Thingnes Bø kasutas kaheksa tiiru peale kõigest seitset lisapadrunit.

See tähendab, et eelmise aasta MMilt nelja kuldmedaliga koju naasnud Johannes Thingnes Bø avas kohe avapäeval oma tänavuse kullaarve.

Hõbedale sõitis ennast koduradadel liuelnud Itaalia võistkond (Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer, Dominik Windisch), kes kasutas kokku kuut varupadrunit. Pronksi said kaela kõige täpsemalt lasknud ning vaid kaht varupadrunit kasutanud tšehhid (Eva Kristejn Puskaricikova, Marketa Davidova, Ondrej Moravec, Michal Krcmar).

Eesti võistkond püsis suurema osa distantsist teise kümne alguses. Regina Oja kasutas avatiirus kaht varupadrunit ning andis teatepulka Johanna Talihärmale üle 10. kohal. Talihärm eksis tiirus korra, kuid suusarajal andis natukene ära, mistõttu pudenes 13ndaks.

Kolmandat vahetust sõitnud Rene Zahkna kasutas kaht varupadrunit ning suutis Eesti positsiooni hoida. Kalev Ermits põrus täielikult viimases püstitiirus, kui pidi siirduma ka trahviringile, mistõttu pudenes Eesti lõpuks 15. kohale.

27 startinud võistkonnast sai tulemuse kirja 16 koondist.

Laskesuusatamise segateatesõidu lõpuprotokoll. FOTO: Kuvatõmmis

Eesti sportlaste kommentaarid ETV2 otse-eetris

Regina Oja: «Ütleme nii, et oli üpriski tihe konkurents. Seda oli kohe teisele ringile minnes näha, et trahve väga lubada ei saanud. Laskmisest... ma ei ütle, et see oli okei, aga ma tundsin neid möödalaske. Varupadruneid pannes olin ma suhteliselt rahulik ehk tiirud olid niivõrd kuivõrd kontrolli all. Aga 1+1, sellega ma päris rahule ei jää. Esimese vahetuse võlu on see, et alati on mingi vedur. Aga suusk vedas hästi kaasa ja siis tuleb ka ise kaasa minna.»

Johanna Talihärm: «Sain teada seda, et sõitsin [Denise] Herrmanni ja Kaisaga [Mäkäräineniga] koos, kes ongi kõige-kõige kiiremad. Esimesel ringil ei tundnud, et läheksin nii kiiresti, aga üritasin lihtsalt kiiretega kaasa minna. Kuigi päris hästi see ei õnnestunud. Teisel ringil polnud mul enam nii head vedurit.»

Rene Zahkna: «Viimane ring jõudsin panna tänu sellele, et viimased kaks nädalat on hästi läinud ettevalmistuse poole pealt. See lubas esimesed kaks ringi varuga sõita, võib-olla kuu aega tagasi olnuks see piiri peal sõitmine.»

Kalev Ermits: «Täna oli eesmärk leida hea enesekindlus, aga kahjuks seda ei tulnud kusagilt. [Viimases] tiirus forsseerisin eelnevalt hingamist päris hoolega, aga ikka jäin hapnikuvõlgu, mistõttu tõmbas püssi otsa päris korralikult värisema.»

Enne võistlust:

Meie kvartett läheb rajale koosseisus: Regina Oja, Johanna Talihärm, Rene Zahkna ka Kalev Ermits. Kokku on stardis 27 võistkonda ning erinevalt mõnest MK-etapist saadetakse peale raskekahurvägi. Näiteks tulevad rajale nii norralane Johannes Thingnes Bø kui ka prantslane Martin Fourcade.

«Vormi sättimine ainult tiitlivõistlusteks on väga eestlaslik. Kui läheme ajas tagasi, siis murdmaasuusatamises osaleti MK-l pisteliselt ja prooviti paremaid tulemusi teha MMil või OMil. See on iseenesest loogiline, kuna riigid on tiitlivõistlustel väljas väiksemate tiimidega ja ongi võimalus paremaid kohti saada,» ütles Soome laskesuusatamiskoondise hooldepealik on Marek Sander enne MM-i Postimehele.