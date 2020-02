Saaremaa võrkpallurid marssisid eurosarjas veerandfinaali

Avageimis said saarlased kärmelt 5:1 algedu, kuid kodusaalis pallinud Almeria tõmbas järele ning geimi võitja selgitati alles mängumeeste punktidel. Seisult 18:18 tegid saarlased otsustava äramineku ning võitsid avageimi 25:20.

Teises geimis jagus võrdset mängu seisuni 4:4, pärast seda hakkasid saarlased taas vaikselt purjetama ning lõpuks võideti geim kindlalt 25:19.

Ka kolmas geim algas Saaremaa jaoks meeldivalt, sest nad nautisid koguni 8:5 algedu. Seejärel hakkas aga tööle Almeira meeste serv ning hoo üles saanud hispaanlased võitsid omakorda geimi 25:19.

Viimases geimis jagus mängu samuti seisuni 4:4, pärast mida kihutati võõrustajatel eest ära. Saarlastel oli geimi lõpus kasutada koguni kümme (!) matšpalli, millest kolmas siis ka realiseeriti.

Saaremaa resultatiivseim oli Daniel Maciel 20 punktiga (rünnak 41%, efektiivsus +12). Javier Jimenez toetas teda 16 (63%, +8), Henri Treial 12 (+71%, +7) ja Keith Pupart 11 punktiga (41%, +10).

Saaremaa VK peatreener Ioannis Kalmazidis sõnas pärast mängu Võrkpall24.ee otse-eetris, et on väga õnnelik, et tal õnnestus meeskonnaga ajalugu teha. «Olen fantastiliselt õnnelik, sest meil õnnestus avamängu kaotus siin võiduks pöörata. Mul on hea meel, et olen selles kõiges osaline,» lausus juhendaja.

Kogenud nurgaründaja Keith Puparti sõnul oli see tõeline meeskonna võit: «Ma ei nimetaks seda meie parimaks mänguks, kuid see oli selge meeskonna võit. Uskusime lõpuni, et suudme seda ja üheskoos tõimegi selle ära.»

Sama leidis ka libero Alari Saar: «Ülivõimas emotsioon. Selle järgi me siia tulimegi. Sisetunne ütles, et mängime täna hästi ja seda ka tegime. Me ei jätnud midagi juhuse hooleks. Tegime ära selle, mida siia tegema tulime.»

Järgmises ringis tuleb Saaremaale vastu Itaalia kõrgliigaklubi Milaano Allianz Powervolley. Avamäng peaks toimuma vahemikus 25.-27.02 ja Milaanos, Kuresaares toimuva kordusmängu kuupäevadeks on märgitud 03.-05.03.

Veerandfinaali edenemisega teenisid saarlased ka 10000 eurot auhinnaraha.

Eesti klubid on eurosarjas varasemalt veerandfinaali jõudnud kolmel puhul. Pärnu VK tegi seda 2003. aastal, kui jõudis nõnda kaugele TOP Teams Cupil (praegune CEV Cup ehk tugevuselt teine eurosari). Challenge Cupil on kahel korral sama kaugele purjetanud ka Tallinna Selver (2008 ja 2011).

Enne mängu:

Selleks, et tugevuselt kolmandas eurosarjas kaheksa parema sekka jõuda, peavad saarlased vastastest täna üle olema. Nimelt kahe nädala taguse lahingu Kuressaares võitsid hispaanlased 3:2, mistõttu aitaks Saaremaad täna 3:0 ja 3:1 triumfid. 3:2 võidu korral selgitatakse edasipääseja juba kuldses geimis.

Järgmisesse ringi saamine tooks endaga kaasa kaks «maasikat».

Esiteks, kui ei sünni just väiksemat sorti maailmaime, läheb Saaremaa – Almeria paari võitja vastamisi Itaalia suurklubi Milano Allianz Powervolleyga. Lisaks kaasneks veerandfinaali jõudmisega väikene preemia: 10000 eurot.