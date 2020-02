Eesti rallifotograafi tunnustati WRC-sarja uhke autasuga

Konkurssile laekus tuhandeid rallifotosid ja kandideerijaid oli üle kogu maailma. Auväärne žürii valis võistluse laekunud fotode seast välja 10 parimat ja lasi rallifännidel võitja otsustada. Nõnda otsustas rahvas, et just Anise pilt oli eelmise aasta parim ja Rootsi ralli ajal ulatati eestlasele üle uhke autasu.

«Rootsis on praegu minu 99. MM-ralli ja selle kogemuse pealt on näha, et asi on ennast õigustanud ja tulemust on tulnud. Rallidel on näha ainult fotograafi töö pinnapealne osa. Suurt osa õnnestumises mängib ka kodune eeltöö ja kogemused,» selgitas Anis Postimehele.