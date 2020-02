Klæbo sai arstidelt positiivse sõnumi

«Doktor vaatas murru röntgenipildilt üle. Luumurdu on pildilt näha, aga see pole õnneks nihkunud. Väike oht muidugi on, et olukord muutub võistlemisega hullemaks,» selgitas norralane VGle. Klaebo sõnul teeb sõrm talle suusatades valu, kuid olukord on üllatavalt hea.