Zidane sattus treeningule sõites avariisse

44-aastane mööbliärimees seletas juhtunut nii: «Umbes 9.30 hommikul olin suundumas ringteele, kui tegin üsna äkilise pidurduse. Minu taga olev auto sõitis mulle otsa. Parkisin masina tee äärde ning nägin, et avarii põhjustanud auto sõitis minust mööda. Arvasin esmalt, et ta põgeneb sündmuskohalt, aga ka tema võttis ilusti tee kõrvale. Kui ma autost välja tulin, mõistsin, et tegu on Zidane'iga.» Fernandez lisas: «Tundsin kergendust, sest teadsin, et tal on piisavalt vahendeid kindlustuse eest tasumiseks. Vabandasin, et pidurdasin liiga äkiliselt.»