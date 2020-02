Thierry Neuville: Rootsi MM-ralli toimumine on viga

«Lund on väga vähe ja ainult mõndades kohtades on jääd,» ütles Belgia Rahvusringhäälingu kaudu fännide küsimustele vastanud Neuville. «Ma arvan, et kõikide siia toomine polnud õige otsus. Praegused tingimused pole ralliks sobilikud. Lumevalle pole, teed on tavapärasest laiemad, suure tõenäosusega on võistlus väga kiire.»