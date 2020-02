Euroopa tippjalgpallurit võrreldi Greta Thunbergiga

25-aastane Kimmich on mitmekülgne pallur, kes suudab pallida nii äärekaitses kui ka keskväljal. Käimasoleval hooajal on ta enamasti tegutsenud kaitsva poolkaitsjana.

Scholl võttis Kimmichi kohta hiljuti värvikalt sõna. «Ta on Saksamaa jalgpalli Greta Thunberg (kliimaaktivist). Joshua arvab, et ta peab alati nõrkustele näpuga näitama, mis pole minu arvates õige. Tema esitused on olnud korralikud,» lausus kunagine Bayerni pallur.