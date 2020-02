Roland Poom keerulistest oludest: lõhume rehvid kruusal ära, aga pärast on vaja nendega kuidagi libedale minna

«Eks see ralli keeruline ole. Suhteliselt palju kruusa ja eks kõige keerulisemaks saavad olema lõigud, kus tuleb jää välja. Lõhume rehvid kruusal ära ja siis on vaja kuidagi libeda peale minna. See saab keerukas koht olema.»

Enne rallit oli Poomi kohal küsimärk, et eestlane ei pruugigi rajale minna. Pärast väikest mõtlemisaega võeti vastu otsus ikkagi startida. «Jah, väike arutelu oli, aga täna oleme valmis sõitma. Lähme õppima ja endast maksimumi andma,» selgitas Poom.

Poom, nii nagu enamik sõitjaid, autot testida nendes keerulistes oludes ei saanud ja kõik on väga uus ja huvitav. «Oli teada tõesti, et Rootsis on keerulised olud ja nendes tingimustes polegi sõitnud. Testisõite tegime talvistes oludes, aga piikrehviga kruusal pole kunagi sõitnud.»