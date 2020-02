Eesti jalgpalliklubi alustab hooaega miinuspunktidega

«Miinuspunkte ei soovi keegi määrata, see on erakordne ja näitab, et rikkumine toimus pikema perioodi jooksul ja seda ei kõrvaldatud hoolimata ajapikendusest ja täiendavatest tähtaegadest. Litsentseerimisel on paika pannud selged reeglid, kuidas käib elukutseliste jalgpallurite tasustamine ning seda peavad kõik järgima. tegemist on muuhulgas olulise punktiga, et tagada aus konkurents,» selgitas EJLi litsentsikomisjoni esimees Janno Kaljuvee.