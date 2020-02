Video ⟩ Kangert tegi Provence'i velotuuril korraliku tõusu

Üldarvestuses tõusis liidriks Vlasov, kelle edu Keldermani ees on nüüd 28 sekundit. 63 kohta tõusnud Kangerti võib nüüd leida 24. kohalt (+44). Taaramäe on 53. (+3.12) ja Vahtra 131. (+13.31). Velotuur lõpeb pühapäeval.