Karm karistus võib Citys tähendada Guardiola-ajastu lõppu

«Viimaste nädalate jooksul on City peatreener Pep Guardiola pidanud korduvalt vastama tema tulevikku puudutavatele küsimustele. Ta kinnitanud, et kavatseb enda 2021. aasta suveni kehtiva lepingu lõpuni klubis töötada,» kirjutab Stone.

«Samal ajal on Guardiola avaldanud ka usaldust City juhtkonna vastu, kes kinnitas talle korduvalt, et UEFA süüdistustel pole alust. Kas Guardiola tunneb ennast nüüd reedetuna? Raske öelda. Kuid on alust arvata, et Guardiolal võib olla raske ennast motiveerida.