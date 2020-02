Raul Jeets: tänased kiiruskatsed tulevad huvitavad

Enne rallit oli õhus küsimus, kas etapp üldse toimub, kuid õnneks suudeti 10-katseline võistlus ikka korraldada. Jeetsi arust on korraldajad kõvasti vaeva näinud. «Katsed on tehtud sõidetavaks ja on valitud need katsed, mis enamjaolt ikkagi talveoludes. Preagu kannatab sõita küll.»